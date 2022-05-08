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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Антон Миранчук сообщил, что его брат и дальше собирается выступать в Европе

08 Мая 2022 • 22:49 Комментировать
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился планами своего брата Алексея, который выступает в итальянской «Аталанте».

«Брат дальше собирается играть в Европе, его никто не выгоняет. Когда он играет, он показывает себя, делает всё от себя зависящее. Это же не так просто, как всем нам кажется. Когда я с ним разговариваю, понимаю, что всё не совсем просто», — слова Миранчука «Чемпионат».

Антон добавил, что его брат несмотря ни на что, позитивно настроен. В Италии футболист большое количество времени проводит в спортзале. По словам брата, Алексей уже адаптировался к тренировочному процессу в Италии.

Напомним, 26-летний Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» осенью 2020 года за 14,5 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за «Аталанту» 25 матчей во всех турнирах, смог поразить ворота соперников два раза и отметился пятью голевыми передачами.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Серия А Алексей Миранчук Антон Миранчук РПЛ
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