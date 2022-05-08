Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «Локомотива» над «Рубином».

«Результат оказался ожидаемым. Я в принципе, такой результат и предполагал. Про «Рубин» мы говорим уже много, но итог для этой команды всегда получается один. В любой другой команде бы тренера уже поменяли бы несколько раз, а здесь вот так. Сам человек не уходит, а руководство его оставляет, не могу сказать, с чем это связано. Теперь казанцы уже в зоне стыковых матчей. Им повезло, что «Уфа» и «Арсенал» не выиграли.

Напрямую «Рубин» не вылетит, конечно. Разница с «Уфой» 5 очков, это много. Осталось то всего две игры. Но сам факт здесь другой. Какая-то команда за год меняет по два тренера, а в «Рубине» на протяжении долгого времени один и тот же персонаж. Команда идёт на одном из худших мест в таблице, а тренер остаётся всё равно», - сказал Мостовой.