Левашов: «Болеть нужно за «Арсенал», а не за фамилии или имена»

Голкипер «Арсенала» Михаил Левашов оценил скандирование фанатами тульского клуба своего имени во время матчей РПЛ.

В интервью клубной пресс-службе Левашов рассказал, что во время матча прошлого тура с «Ростовом» болельщики постоянно скандировали его имя. Вратарь после игры попросил болельщиков не выделять кого-то из игроков, потому что старается вся команда.

«Мы в первую очередь команда, а не Миша, Женя, Максим или еще кто-то. Болеть нужно за «Арсенал», а не за фамилии или имена», - сказал левашов.

30-летний Левашов принял участие в восьми матчах за «Арсенал» в этом сезоне. Он пропустил 14 мячей и лишь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Арсенал» после 28 туров набрал 23 очка и замыкает турнирную таблицу РПЛ.