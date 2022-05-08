Президент «Арсенала» раскритиковал арбитров после ничьи с «Краснодаром»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев подверг критике судейскую бригаду арбитров во главе с Сергеем Ивановым после матча 28-го тура РПЛ «Арсенал» - «Краснодар» (1:1).

«Вы видели момент с перебитым пенальти? За что его назначили? Я 10 раз пересмотрел, вратарь стоит на месте.

Так нельзя убивать российский футбол! Это неправильно!» - сказал функционер «Спорт-Экспрессу».

Напомним, «Арсенал» выигрывал у «Краснодара» по ходу второго тайма со счётом 1:0. На 77-й минуте матча главный арбитр Иванов назначил пенальти в ворота хозяев. Эдуард Сперцян не смог реализовать 11-метровый, но после подсказки ВАР Иванов посчитал, что вратарь «Арсенала» Михаил Левашов ещё до удара покинул линию ворот. Со второй попытки Сперцян всё-таки переиграл вратаря.

«Арсенал», таким образом, остался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Краснодар» с 46 очками остался на пятой строчке.