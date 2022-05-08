Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: «Не согласен, что мы более организованно играли, чем в предыдущих матчах»

08 Мая 2022 • 18:58 Комментировать
Арсенал Тула
1:1
Краснодар
окончен

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с «Краснодаром» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Разочаровывающий результат для «Арсенала», ничья, вы вели в счете и не смогли  в итоге удержать победу. Но очень организованно сегодня играл «Арсенал» и в центре поля, и в обороне, более организованно, чем в предыдущих турах. Почему?

- Благодаря чему? Я не согласен, что мы более организованно играли, чем в предыдущих матчах. Не согласен.

- Сегодня не организованно играли?

- Играли организованно, но не лучше, чем в играх, которые были раньше здесь. Потому что у нас было много игр получше в Туле, чем сегодня. Сегодня играли вторым номером, взяли контратаку «Краснодара» и ждали его ошибки. Я не увидел, что мы играли в какой-то очень хороший футбол.

- А что получилось?

- Получилось то, что мы хотели и ждали. Хотели играть вторым номером и контратаковать, это получилось.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Арсенал Тула
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уфа 0:0 Ростов
окончен Арсенал Тула 1:1 Краснодар
Идет 29 минута Локомотив Москва 0:0 Рубин 1.80 3.55 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
19:30 · Россия. Премьер-лига
Гол Кангвы и два пенальти Сперцяна: как «Арсенал» и «Краснодар» поделили очки - видео
19:26 · Россия. Премьер-лига
Президент «Арсенала» раскритиковал арбитров после ничьи с «Краснодаром»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Хапов объяснил обилие изменений в составе «Локомотива»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Есть как вероятность условно свалиться в яму, так и возможность показать характер»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Не согласен, что мы более организованно играли, чем в предыдущих матчах»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Генич - о матче «Арсенал» - «Краснодар»: «Шикарный матч в Туле!»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Сами себе организовали ненужный угловой, оттуда получаем»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Кингс Кангва: «Нельзя сказать, что это наша лучшая игра, потому что мы сыграли вничью»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Хотелось бы, чтобы Хачатурянц и дальше был президентом РПЛ»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» Москва — «Рубин»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0 1
18:13 · Россия. Премьер-лига
В «Ньюкасле» прокомментировали на новость об интересе к Агаларову 2
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Болельщики «Краснодара» поддержали команду с помощью мусорных пакетов
17:16 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита»: «Чемпионство было бы невозможным без вклада ушедших игроков»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Ахмата» может возглавить Российскую премьер-лигу
17:12 · Россия. Премьер-лига
Все опасные моменты матча «Уфа» - «Ростов» - видео видео
Все новости
Рекомендуем