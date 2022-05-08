Божович: «Не согласен, что мы более организованно играли, чем в предыдущих матчах»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с «Краснодаром» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Разочаровывающий результат для «Арсенала», ничья, вы вели в счете и не смогли в итоге удержать победу. Но очень организованно сегодня играл «Арсенал» и в центре поля, и в обороне, более организованно, чем в предыдущих турах. Почему?

- Благодаря чему? Я не согласен, что мы более организованно играли, чем в предыдущих матчах. Не согласен.

- Сегодня не организованно играли?

- Играли организованно, но не лучше, чем в играх, которые были раньше здесь. Потому что у нас было много игр получше в Туле, чем сегодня. Сегодня играли вторым номером, взяли контратаку «Краснодара» и ждали его ошибки. Я не увидел, что мы играли в какой-то очень хороший футбол.

- А что получилось?

- Получилось то, что мы хотели и ждали. Хотели играть вторым номером и контратаковать, это получилось.