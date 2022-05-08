Генич - о матче «Арсенал» - «Краснодар»: «Шикарный матч в Туле!»

Российский комментатор Константин Генич поделился эмоциями после ничейного матча 28-го тура РПЛ, в котором «Арсенал» принимал «Краснодар» (1:1).

«Шикарный матч в Туле! Обожаю такие игры!» - написал Генич в своих социальных сетях.

Напомним, «Арсенал» вышел вперёд на 19-й минуте матча. Забитым мячом отметился Кингс Кангва, который вернулся в состав после двухматчевой дисквалификации. Во втором тайме «Краснодар» отыгрался благодаря голу Эдуарда Спрцяна с пенальти. В концовке матча Кангва убегал один на один с вратарём Матвеем Сафоновым, но его сбил защитник Егор Сорокин и был удалён с поля за фол последней надежды.

После этой встречи у «Краснодара» в активе стало 46 очков, «быки» остались на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 23 очками находится на последнем 16-м месте.