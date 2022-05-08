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Сторожук: «Сами себе организовали ненужный угловой, оттуда получаем»

08 Мая 2022 • 18:52 Комментировать
Арсенал Тула
1:1
Краснодар
окончен

И.о. главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук подвёл итоги матча с «Арсеналом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- «Краснодар» набрал сегодня одно очко, с пенальти забили, но были большие проблемы, чтобы создавать моменты с игры сегодня. В чем была основная проблема?

- Они были уже в первом тайме, потому что, наверное, наши футболисты не так поняли. Мы очень много торопились и спешили, длинные передачи откуда-то появились. Оттуда и пришел гол, мы на мяче, ненужная длинная передача, перехват. Сами себе организовали ненужный угловой, оттуда получаем. В перерыве что-то донесли ребятам более-менее. Тем более, соперник давал играть в футбол низом, просто мы, наверное, немного не вошли в игру. Может быть, надо было на разминке коррекцию провести, не знаю. Есть объективные причины. Одна тренировка за четыре дня, половина подготовительного периода, микроцикла в дороге, это всё понимаем, но это не наш путь. Мы можем на это ссылаться, но мы максималисты, хотим развиваться, хотим побеждать, неважно где и с кем, мы не должны на это обращать внимания. Я только что ребятам сказал, что если будем на эти вещи внимание обращать, то это не то, что мы хотим. Если уже вышли, то да, мы уже должны здесь биться, работать и выполнять то, о чем договаривались.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Сторожук
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