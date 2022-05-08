Кингс Кангва: «Нельзя сказать, что это наша лучшая игра, потому что мы сыграли вничью»

Лучший футболист матча «Арсенал» - «Краснодар» (1:1) Кингс Кангва поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень сложный матч для «Арсенала». Понятно, что результатом вы недовольны, но можно ли говорить о том, что по качеству это лучшая игра «Арсенала» за последнее время?

- Да, но, к сожалению, нельзя сказать, что это наша лучшая игра, потому что мы сыграли вничью. Это значит, что мы не отдались полностью на поле, чтобы победить.

- Ключевой момент игры - пенальти в ваши ворота, который потом перебивали. Какие были эмоции в тот момент, о чем думали, какая была реакция, когда арбитр сказал, что надо перебить?

- Конечно, первый момент, когда Миша поймал мяч, но когда сказали, что надо перебивать, уверенность и мотивация упали вниз.