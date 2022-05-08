Газизов: «Хотелось бы, чтобы Хачатурянц и дальше был президентом РПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможном уходе с поста президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

Функционер заявил, что он не верит уход с поста Хачатурянца. Он заявил, что полностью поддерживает президента РПЛ и не хочет, чтобы тот уходил со своей должности.

«Хотелось бы, чтобы он и дальше был президентом РПЛ», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Ранее мы писали, что Хачатурянц может покинуть пост главы РПЛ по окончании сезона-2021/22. Российские СМИ писали о том, что его работой недоволен глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.