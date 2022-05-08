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Две попытки на один спорный пенальти: «Краснодар» с трудом избежал поражения в Туле

08 Мая 2022 • 18:28 Комментировать
Арсенал Тула
1:1
Краснодар
окончен

В матче 28-го тура РПЛ «Арсенал» в Туле принимал «Краснодар».

Протокол игры  
Арсенал Тула 1:1Краснодар
(1:0) Кангва Кингс19'   
  76'Сперцян Эдуард (1:1)
Левашов МихаилСмольников Игорь   63'Сокол АртёмКостадинов Георги   76'Степанов ДанилКайнов Максим   22'Ткачёв СергейГулиев АязКангва Кингс   80'Кангва Эванс  76' (Луценко Евгений (  76') Марков Евгений  76' (Деспотович Джордже (  76')
Запасные: Коченков АнтонКулешин ИльяШамов ЕгорПанченко КириллАджоев ГурамХабибов АнсорСуханов Артём Романович
Сафонов МатвейИсаенко ОлегЛитвинов Вячеслав   31'  60' (Сухорученко Михаил (  60') Сорокин ЕгорПивоваров ДмитрийКривцов НикитаМацукатов Алекс   85'Сперцян ЭдуардИонов Алексей  68' (Апеков Руслан (  68') Олусегун ОлакунлеМанелов Ираклий  46' (Ильин Владимир (  46')
Запасные: Самко ВладиславАгкацев СтаниславРейхмен БогданГородов Евгений
08 мая. Стадион "Арсенал (Тула)".

 

Молодой «Краснодар» будто волнами ловит свою игру и накатывает на РПЛ. Очень бодро начали весну, уложив на лопатки «Спартак», «Урал» и «Рубин», потом серия неудачных матчей и опять победы над сильными соперниками. После викторий в матче с «Ростовом» и «Локомотивом» краснодарцы закрепились на пятой позиции и уже всерьёз претендуют на медали. До «Сочи» всего-то четыре очка, а матч с худшей командой чемпионата (пусть и гостевой) внушает оптимизм.

Уже привыкаем мы, что нигериец Олусегун оставляет в запасе опытного Ильина, а подмога в лице Ионова, Сперцяна и Манелова смотрится очень даже бодро. Миодраг Божович краснодарской молодёжи противопоставил очень опытную атаку: тут и Марков, и Ткачёв, и Аяз Гулиев, и братья Кангва. Все уже познали вкус игры в РПЛ, но сейчас лишь судорожно борются за право остаться в высшем свете российского футбола.

Однако в матче против «Краснодара» опытные футболисты показали, за что их так ценят. Тульский «Арсенал» отбросил формальности и сыграл с позиции силы, моментально рванув в атаку. Очень много атак за 20 минут провели хозяева, справедливо открыв счёт на исходе этого игрового времени. Помог стандарт: Сергей Ткачёв классно навесил от угла поля, Кингс Кангва мощно выпрыгнул и пробил точно под левую штангу – 1:0.

Только после этого проснулся «Краснодар», будто не успевший к началу матча. В первом тайме «быки» успели придумать момент чтобы отыграться, очень похожий на гол «Арсенала». Только тут подачу от угла поля замыкал Сорокин, а Левашов сумел выручить свою команду. Во втором тайме добавил остроты выход Владимира Ильина. Он даже отметился классным ударом с дальней дистанции. На свеженького пробил хорошо, но мяч совсем чуть-чуть разминулся со створом.

Отличный шанс на второй гол «Арсеналу» подарили Сафонов с Сорокиным, вдруг не поделившие мяч вблизи своей штрафной площади. Аяз Гулиев обязан был наказывать, но метров с 20 не сумел попасть в опустевший створ. И после этого случился апогей матча: сначала Иванов назначил очень спорной пенальти за то, что Сперцян споткнулся о пятку Сокола, находившегося спиной к Эдуарду. Сам же пострадавший подошёл к «точке» и не забил, но рефери опять прибег к просмотру повтора и попросил перебить, во второй раз Эдуард Сперцян был точен – 1:1.

Спорные решения Иванова чуть не спровоцировали массовую потасовку, но страсти в итоге удалось потушить, а «Краснодару» с трудом удалось увезти один балл из Тулы. В концовке мощно надавили хозяева, выместив всю злость. Егор Сорокин даже был удалён за фол на Кангва, но слишком мало времени краснодарцы играли в меньшинстве - отбились от череды опасных навесов, счёт более не изменился.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Арсенал Тула
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