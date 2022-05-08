В «Ньюкасле» прокомментировали на новость об интересе к Агаларову

В пресс-службе английского «Ньюкасла» отреагировали на новость российских СМИ об интересе к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

«Это слухи, которые мы не комментируем», — сказал «Чемпионату» директор по связям с общественностью Ли Маршал.

21-летний Агаларов на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России. Он сыграл 27 матчей за «Уфу» и отметился 18 забитыми голами.

Агаларов является воспитанником махачкалинского «Анжи». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 4 миллиона евро.

«Уфа» после 28 туров набрала 24 очка и замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги.