Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» установил рекорд, пробив 13 пенальти в сезоне-2021/22

08 Мая 2022 • 18:11 Комментировать
Арсенал Тула
1:1
Краснодар
окончен

В эти минуты «Краснодар» играет на выезде против тульского «Арсенала» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

Туляки вышли вперёд на 19-й минуте. После результативной передачи Сергея Ткачёва мяч в сетку ворот «Краснодара» послал Кингс Кангва.

На 74-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар. К точке подошёл Эдуард Сперцян, но не смог реализовать момент. Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов отбил удар. Однако, после подсказки ВАР главный арбитр встречи Сергей Иванов увидел, что вратарь до удара вышел за линию ворот и вынес решение перебить удар. Со второй попытки Сперцян сравнял счёт.

Стоит отметить, что этот пенальти для «Краснодара» стал 13-м, тем самым, команда установила рекорд в сезоне-2021/22 по количеству заработанных 11-метровых.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Арсенал Тула РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уфа 0:0 Ростов
окончен Арсенал Тула 1:1 Краснодар
Идет 29 минута Локомотив Москва 0:0 Рубин 1.80 3.55 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
19:30 · Россия. Премьер-лига
Гол Кангвы и два пенальти Сперцяна: как «Арсенал» и «Краснодар» поделили очки - видео
19:26 · Россия. Премьер-лига
Президент «Арсенала» раскритиковал арбитров после ничьи с «Краснодаром»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Хапов объяснил обилие изменений в составе «Локомотива»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Есть как вероятность условно свалиться в яму, так и возможность показать характер»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Не согласен, что мы более организованно играли, чем в предыдущих матчах»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Генич - о матче «Арсенал» - «Краснодар»: «Шикарный матч в Туле!»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Сами себе организовали ненужный угловой, оттуда получаем»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Кингс Кангва: «Нельзя сказать, что это наша лучшая игра, потому что мы сыграли вничью»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Хотелось бы, чтобы Хачатурянц и дальше был президентом РПЛ»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» Москва — «Рубин»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0 1
18:13 · Россия. Премьер-лига
В «Ньюкасле» прокомментировали на новость об интересе к Агаларову 2
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Болельщики «Краснодара» поддержали команду с помощью мусорных пакетов
17:16 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита»: «Чемпионство было бы невозможным без вклада ушедших игроков»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Ахмата» может возглавить Российскую премьер-лигу
17:12 · Россия. Премьер-лига
Все опасные моменты матча «Уфа» - «Ростов» - видео видео
Все новости
Рекомендуем