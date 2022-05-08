«Краснодар» установил рекорд, пробив 13 пенальти в сезоне-2021/22

В эти минуты «Краснодар» играет на выезде против тульского «Арсенала» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

Туляки вышли вперёд на 19-й минуте. После результативной передачи Сергея Ткачёва мяч в сетку ворот «Краснодара» послал Кингс Кангва.

На 74-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар. К точке подошёл Эдуард Сперцян, но не смог реализовать момент. Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов отбил удар. Однако, после подсказки ВАР главный арбитр встречи Сергей Иванов увидел, что вратарь до удара вышел за линию ворот и вынес решение перебить удар. Со второй попытки Сперцян сравнял счёт.

Стоит отметить, что этот пенальти для «Краснодара» стал 13-м, тем самым, команда установила рекорд в сезоне-2021/22 по количеству заработанных 11-метровых.