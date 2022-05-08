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Божович: «Вы сами видите, что у нас совсем другой состав, другие игроки в обороне»

08 Мая 2022 • 16:33 Комментировать
Арсенал Тула
1:0
Краснодар
2-й тайм

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Для «Арсенала» сегодня ключевая игра, одна из ключевых. В последних матчах у вашей команды не очень удачные первые таймы получаются, вы получаете быстрые голы. Так  было против «Нижнего», «Ростова» и «Рубина». Что сегодня нужно сделать, чтобы это не повторилось?

- Наверняка не пропустить.

- Не пропустить как? Почему до этого пропускали, как это исправить?

- Если бы мы точно знали, почему пропускали, тогда бы мы наверняка над этим поработали и работаем. Но вы сами видите, что у нас совсем другой состав, другие игроки в обороне играют. Нам трудно удается сыграться. Я думаю, что сегодня все хорошо понимают, что для нас значит эта игра. Думаю, что такого быстрого гола не будет.

- Вы сказали про оборону. Беляева сегодня нет в заявке. Почему?

- Он травмировался.

- А по атаке также вопрос. Сегодня Марков в стартовом составе, а Деспотович и Луценко в запасе. Почему именно его решили поставить? Луценко вышел на замену и забил в прошлом туре, но сегодня в запасе. Почему Марков?

- Марков потому что хорошо выглядит на тренировках, в хорошем физическом состоянии. Просто так, думаю, что такое наше решение. Слава богу, что можем выбирать.

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Арсенал Тула
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АРСЕНАЛ ТУЛА КРАСНОДАР
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