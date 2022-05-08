Сторожук: «У «Арсенала» сегодня матч будущего»

И.о. главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- У нас выпало шесть игроков, понятно, что это наша проблема. Петров и Волков до конца сезона по объективным причинам, травмы. Сегодня также не сыграет Александр Черников, все вы знаете, красная карточка. Также Якимов, Чернов, Мартынович и Газинский у нас заболели.

- Два удаления было у вас против «Локомотива». Одно из них аннулировали, но, тем не менее, две красных карточки. Вы перед игрой делали акцент на то, что футболистам надо быть аккуратнее, не идти в стык лишний раз, не фолить?

- Если так разбирать, да, вы правильно сказали, что отменили. Надо сказать повнимательнее и другим людям, потому что на 76-й минуте исход встречи мог перевернуться и повлиять на результат в конечном итоге. Надо туда, наверное, вопрос задать, а так в целом по Черникову тоже есть вопросы по желтой. Я не знаю, сегодня понятно, что «Арсенал» Тула будет максимально мотивирован. У него сегодня матч будущего, так скажем, определяющий его будущее. Наверное, будет борьба на каждом участке поля, тут надо понимать, мы всё понимаем. И предупреждать… но как? Я, например, не предупреждал.