Карпин: Очко взяли на выезде - позитив

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча с «Уфой» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как оцените игру своей команды, удалось ли футболистам выполнить вашу установку?

- Я думаю, что нет, не до конца, но, в принципе, тяжелая игра. «Уфа» играет в простой, но эффективный футбол, все знают, что делать в каждом моменте. Так что непростая игра, тем более что искусственное поле, с отскоком не совсем привычно было игроков. Но в целом нормально было. Если забили бы, еще лучше было бы.

- «Ростов» в этом сезоне не так часто играет на ноль. Насколько этот момент порадовал?

- Порадовал тоже, да. Не самое главное. То что очко взяли на выезде расцениваю как позитив.