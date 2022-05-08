Стукалов: «Конечно, надо было побеждать, и команда этого хотела»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Ростовом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Не удалось команде забить, не удалось выиграть. Можно ли сказать, что эта ничья для «Уфы» стала равносильной поражению?

- В принципе, да. Шансы какие-то остаются, все равно будем играть до конца. А так, конечно, надо было побеждать, и команда этого хотела. Игра, понятно что, пенальти был у «Ростова», стопроцентный момент. А так мы, в принципе, ничего не давали создавать. Свои моменты тоже надо было доводить до логического завершения.

- С чем связан тот факт, что не получилось сегодня создавать моменты с игры?

- Почему? Мы с игры создавали моменты, у нас был у Агаларова стопроцентный момент, были хорошие подходы, надо просто было разобраться и последнюю передачу отдать. К сожалению, мы этого не сделали, плюс стандарты, которые мы наигрывали, они проходили. Надо было просто поставить точку в этой игре, но, к сожалению, не идет мяч.

- В оставшихся матчах будет ли команда достаточно мотивирована, чтобы бороться?

- Конечно. А как по-другому? Вы же не можете кого-то упрекнуть из ребят, что нет самоотдачи, желания и борьбы. Вы сами все видите прекрасно.