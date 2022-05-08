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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нереализованный пенальти, удаление: «Уфа» и «Ростов» не дали публике только голов

08 Мая 2022 • 15:53 Комментировать
Уфа
0:0
Ростов
окончен

«Уфа» и «Ростов» сошлись в рамках 28-го тура РПЛ.

Протокол игры  
Уфа 0:0Ростов
Чичкан АнтонПлиев КонстантинНикитин АлексейЙокич Боян   81'   85'Кабутов Дмитрий  79' (Голубев Артём (  79') Фищенко РусланИванов Олег   15'  53' (Камилов Владислав (  53') Сухов Александр  54' (Журавлёв Юрий (  54') Емельянов Данила  68' (Касинтура Эгаш (  68') Урунов ОстонАгаларов Гамид
Запасные: Кукушкин ИванМрзляк ФилипБотака-Иобома ЭрвингСаплинов Александр
Бабурин ЕгорЛангович Андрей  88' (Терентьев Денис (  88') Мелёхин Виктор   53'Осипенко МаксимСильянов АлександрСелява Александр  32' (Щетинин Кирилл (  32') Глебов Данил   15'Байрамян ХоренТугарев Роман  46' (Голенков Егор (  46') Комличенко Николай   73'  76' (Мухин Александр (  76') Полоз Дмитрий  75' (Мельников Степан (  75')
Запасные: Фольмер КириллКалинин ИгорьТурищев МаксимСухомлинов ДанилаПесьяков Сергей
08 мая. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).

 

Открывали воскресный день РПЛ «Уфа» и «Ростов», решающие примерно одинаковые задачи. Уфимцы судорожно пытаются выползти из зоны вылета, но пока получается не очень. А тут ещё серьёзный удар по составу получен: из-за травмы надолго выбыл основной голкипер Александр Беленов, плюс - травмирован Жамалетдинов, дисквалифицирован Ортис. «Ростов» всего месяц назад тоже болтался у зоны вылета, но победный рывок Карпина позволил выдохнуть. Теперь надо бы раздобыть ещё одну победу, чтобы не думать о стыках.

Работать над этим «Ростов» начал с первых минут. Уже во второй осмысленной атаке был заработан пенальти – Комличенко первым поспел к мячу, а Плиев попал по ноге форварда. В воротах «Уфы» не было Беленова, знатока в плане отражения пенальти, но Полоз и так не забил. Правда, оценить вклад голкипера в этот эпизод очень сложно, ведь Дмитрий просто на силу пальнул в перекладину, а Чичкан за эпизодом наблюдал со стороны.

«Уфе» тоже нужна была победа, чтобы не отпустить «Урал» в гонке за выживание, но вот хозяева атаковали слишком инертно. Ни одного удара в створ за первые 45 минут, редкий полуопасный тычок Агаларова после длинного заброса и всё на этом. «Ростов» после нереализованного пенальти как-то скис, а иногда казалось, что просто не хотел напрягаться. Карпин провёл две ранние замены, выпустив Щетинина и Голенкова, Стукалов вмешался в игру попозже, сразу сняв с игры важных персонажей – Иванова и Сухова.

В очень вялом ключе протекал матч. «Ростов» почему-то перестал атаковать, «Уфа» пыталась, показывала, что ей нужна победа, но ничего впереди не получалось. Хотя Остон Урунов частенько сверкал дриблингом. Но без продолжения. Как раз его и вознаградил за активность Бабурин. Егор ошибся на выходе при подаче от угла поля, с отскока пробил Урунов – попал в защитника, а второе добивание досталось Журавлёву, но тот не смог попасть в угол опустевших ворот.

Был у хозяев в концовке ещё один шанс. И опять после углового, и опять у Журавлёва. На сей раз Юрий замкнул ближнюю штангу, но направляя мяч в дальний угол немного не попал. Далее Боян Йокич схлопотал две жёлтые карточки за четыре минуты, поле покинул и на этом значимые события завершились. В итоге нули, оставляющие «Уфу» в зоне вылета, а «Ростов» в середине турнирной таблицы, но теперь уже позади «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Уфа 0:0 Ростов 2.80 3.15 2.80
08.05  16:30 Арсенал Тула ... Краснодар 2.60 3.25 2.90
08.05  19:00 Локомотив Москва ... Рубин 1.80 3.55 5.00
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