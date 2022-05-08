Нереализованный пенальти, удаление: «Уфа» и «Ростов» не дали публике только голов

«Уфа» и «Ростов» сошлись в рамках 28-го тура РПЛ.

Открывали воскресный день РПЛ «Уфа» и «Ростов», решающие примерно одинаковые задачи. Уфимцы судорожно пытаются выползти из зоны вылета, но пока получается не очень. А тут ещё серьёзный удар по составу получен: из-за травмы надолго выбыл основной голкипер Александр Беленов, плюс - травмирован Жамалетдинов, дисквалифицирован Ортис. «Ростов» всего месяц назад тоже болтался у зоны вылета, но победный рывок Карпина позволил выдохнуть. Теперь надо бы раздобыть ещё одну победу, чтобы не думать о стыках.

Работать над этим «Ростов» начал с первых минут. Уже во второй осмысленной атаке был заработан пенальти – Комличенко первым поспел к мячу, а Плиев попал по ноге форварда. В воротах «Уфы» не было Беленова, знатока в плане отражения пенальти, но Полоз и так не забил. Правда, оценить вклад голкипера в этот эпизод очень сложно, ведь Дмитрий просто на силу пальнул в перекладину, а Чичкан за эпизодом наблюдал со стороны.

«Уфе» тоже нужна была победа, чтобы не отпустить «Урал» в гонке за выживание, но вот хозяева атаковали слишком инертно. Ни одного удара в створ за первые 45 минут, редкий полуопасный тычок Агаларова после длинного заброса и всё на этом. «Ростов» после нереализованного пенальти как-то скис, а иногда казалось, что просто не хотел напрягаться. Карпин провёл две ранние замены, выпустив Щетинина и Голенкова, Стукалов вмешался в игру попозже, сразу сняв с игры важных персонажей – Иванова и Сухова.

В очень вялом ключе протекал матч. «Ростов» почему-то перестал атаковать, «Уфа» пыталась, показывала, что ей нужна победа, но ничего впереди не получалось. Хотя Остон Урунов частенько сверкал дриблингом. Но без продолжения. Как раз его и вознаградил за активность Бабурин. Егор ошибся на выходе при подаче от угла поля, с отскока пробил Урунов – попал в защитника, а второе добивание досталось Журавлёву, но тот не смог попасть в угол опустевших ворот.

Был у хозяев в концовке ещё один шанс. И опять после углового, и опять у Журавлёва. На сей раз Юрий замкнул ближнюю штангу, но направляя мяч в дальний угол немного не попал. Далее Боян Йокич схлопотал две жёлтые карточки за четыре минуты, поле покинул и на этом значимые события завершились. В итоге нули, оставляющие «Уфу» в зоне вылета, а «Ростов» в середине турнирной таблицы, но теперь уже позади «Спартака».