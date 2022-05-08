«Зенит» высмеял провальный сезон «Манчестер Юнайтед»

В петербургском «Зените» постебались над провальным сезоном «Манчестер Юнайтед». Манкунианский гранд завершил сезон-2021/2022 без трофеев.

«Эй, болельщики «МЮ», вот как выглядит трофей», - гласит сообщение «сине-бело-голубых» в социальной сети. К посту пресс-служба петербургского клуба прикрепила фотографию с кубком Премьер-лиги.

Напомним, что «Зенит» под руководством Сергея Семака досрочно стал чемпионом России. Это четвертое подряд чемпионство петербуржцев в Премьер-лиге.

В свою очередь «МЮ» идет лишь на шестом месте в таблице английского чемпионата.