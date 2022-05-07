Два клуба заинтересованы в покупке полузащитника «Спартака» Бакаева

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев может завершить своё выступление за «красно-белых» уже этим летом, когда у него закончится контракт.

Согласно данным Metaratings, Бакаев может продолжить свою карьеру в Европе – полузащитником интересуется турецкий «Бешикташ». Также одним из вариантов является московское «Динамо».

В текущем сезоне Бакаев провёл в чемпионате России 24 встречи, отдав пять голевых передач.

Стоит отметить, что карьера Бакаева в «Спартаке» пошла на спад после того, как Зелимхан перенёс коронавирус.