Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может воссоединиться со своим бывшим партнёром по питерской команде Сердаром Азмуном в леверкузенском «Байере», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, вариант с переходом в «Црвену Звезду» не является основным для российского форварда, а более конкретный интерес к Дзюбе проявляют команды из Германии, Италии, Голландии и Швейцарии.

В текущем сезоне 33-лентний футболист провёл в составе «Зенита» 36 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт Дзюбы с петербуржским клубом истекает летом нынешнего года.

На счету 27-летнего Азмуна один забитый мяч и одна результативная передача в девяти проведённых матчах за немецкую команду.