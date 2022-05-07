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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба может воссоединиться с Азмуном в «Байере»

07 Мая 2022 • 17:06 Комментировать
Хоффенхайм
2:4
Байер Л
окончен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может воссоединиться со своим бывшим партнёром по питерской команде Сердаром Азмуном в леверкузенском «Байере», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, вариант с переходом в «Црвену Звезду» не является основным для российского форварда, а более конкретный интерес к Дзюбе проявляют команды из Германии, Италии, Голландии и Швейцарии.

В текущем сезоне 33-лентний футболист провёл в составе «Зенита» 36 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт Дзюбы с петербуржским клубом истекает летом нынешнего года.

На счету 27-летнего Азмуна один забитый мяч и одна результативная передача в девяти проведённых матчах за немецкую команду. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Сердар Азмун
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