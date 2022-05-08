​Где смотреть матч «Арсенал» Тула - «Краснодар» онлайн

В воскресенье в рамках 28-го тура чемпионата России будут играть тульский «Арсенал» и «Краснодар».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 16:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Учитывая еврокубковый бан, «быки» лишены серьёзной мотивации на финише сезона. И всё же краснодарцы постараются обыграть «Арсенал». Тульские «канониры» замыкают таблицу и не теряют надежды на сохранение прописки в элите российского футбола.