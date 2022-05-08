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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Где смотреть матч «Арсенал» Тула - «Краснодар» онлайн

08 Мая 2022 • 02:39 Комментировать
Арсенал Тула
...
Краснодар
Через 12 ч. 36 мин.

В воскресенье в рамках 28-го тура чемпионата России будут играть тульский «Арсенал» и «Краснодар».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 16:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Учитывая еврокубковый бан, «быки» лишены серьёзной мотивации на финише сезона. И всё же краснодарцы постараются обыграть «Арсенал». Тульские «канониры» замыкают таблицу и не теряют надежды на сохранение прописки в элите российского футбола.

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Краснодар Арсенал Тула
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АРСЕНАЛ ТУЛА КРАСНОДАР
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08.05  14:00 Уфа ... Ростов 2.80 3.15 2.80
08.05  16:30 Арсенал Тула ... Краснодар 2.60 3.25 2.90
08.05  19:00 Локомотив Москва ... Рубин 1.80 3.55 5.00
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