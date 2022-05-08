​Где смотреть матч «Уфа» - «Ростов» онлайн

Воскресную программу 28-го тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Уфой» и «Ростовом».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

В последний день апреля победная серия «Ростова» прервалась – команда Валерия Карпина проиграла дерби «Краснодару». Теперь ростовчане отправляются в гости к «Уфе» с задачей реабилитироваться перед своими фанатами. Уфимцы располагаются в зоне прямого вылета и остро нуждаются в наборе зачётных баллов.