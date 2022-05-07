Чеферин об отстранении российских клубов и сборных: «У меня разрывается сердце, но мы не могли поступить иначе»

Президент УЕФА Александер Чеферин наконец прокомментировал решение организации отстранить российские клубы и сборные от ближайших международных соревнований. Словен заявил, что у организации не было другого выхода.

«Ситуация сложная, но мы не могли поступить иначе, хотя в какой-то степени мне у меня разрывается серцде. Плохо, что спортсмены страдают из-за этого. С другой стороны, в такой ужасной ситуации мы должны помочь», – приводит слова президента УЕФА издание AS.

Напомним, что ранее УЕФА отстранила российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне. Также организация не позволит сборной России участвовать в ближайшем розыгрыше Лиги наций.