Каррера рассказал о судьбе наград, выигранных в «Спартаке»

Итальянский коуч Массимо Каррера, поработавший в московском «Спартаке», поведал о том, где сейчас находятся награды, которые он выиграл вместе с «красно-белыми».

В интервью «Чемпионату» тренер заявил, что у него осталось много памятных вещей из России. Он рассказал, что медали, индивидуальные награды, памятные футболки и шарфы «Спартака» хранятся в чемодане с логотипом московского коллектива.

«Это воспоминание о прекрасных днях», - подчеркнул Массимо.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб впервые за долгое время выиграл чемпионат России.