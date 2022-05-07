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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера рассказал о судьбе наград, выигранных в «Спартаке»

07 Мая 2022 • 11:50 Комментировать

Итальянский коуч Массимо Каррера, поработавший в московском «Спартаке», поведал о том, где сейчас находятся награды, которые он выиграл вместе с «красно-белыми».

В интервью «Чемпионату» тренер заявил, что у него осталось много памятных вещей из России. Он рассказал, что медали, индивидуальные награды, памятные футболки и шарфы «Спартака» хранятся в чемодане с логотипом московского коллектива.

«Это воспоминание о прекрасных днях», - подчеркнул Массимо.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб впервые за долгое время выиграл чемпионат России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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