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Агент Кофрие высказался о будущем игрока в «Спартаке»

07 Мая 2022 • 11:05 Комментировать

Футбольный агент Давид Ласарацина, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос журналистов о будущем футболиста в стане «красно-белых».

На вопрос Sport24, останется ли Кофрие в «народной команде» на следующий сезон, Ласарацина не смог ничего ответить. Он подчеркнул, что пока не может комментировать эту тему.

Агент заявил, что сейчас Максимилиано сконцентрирован на том, чтобы помочь «Спартак» удачно завершить сезон.

После 27 туров Премьер-лиги подопечные Паоло Ваноли занимают лишь десятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максимилиано Кофрие
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