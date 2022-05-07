Петрович: «Црвена Звезда» для Дзюбы отличный вариант

Экс-тренер «Анжи» и «Фейеноорда» Желько Петрович поделился с журналистами своим мнением по поводу слухов о том, что Артём Дзюба может перейти в «Црвену Звезду».

Петрович сказал «РБ-Спорту», что Дзюба очень хорошо борется, постоянно нацелен на ворота и имеет огромный опыт выступления в международных матчах, что может очень пригодиться сербской команде. Тренер отметил, что для форварда переход в «Црвену Звезду» является отличным вариантом, если учитывать и тот факт, что российские клубы были отстранены от еврокубков.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что этим летом 33-летний Дзюба может покинуть питерский «Зенит» и перебраться в «Црвену Звезду».