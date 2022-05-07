Экс-игрок «Спартака»: Дзюба никому не нужен как в России, так и за рубежом

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного ухода форварда Артёма Дзюбы из питерского «Зенита» в «Црвену Звезду».

Гаврилов сказал «Р-Спорт», что Дзюба вряд ли сумеет выиграть конкуренцию у молодых сербских футболистов в «Црвене Звезде». Экс-игрок считает, что форвард никому не нужен как в России, так и за рубежом, так что Дзюбе будет очень тяжело найти себе новую нормальную команду.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Артём Дзюба этим летом может сменить клубную прописку и перебраться в сербскую команду «Црвена Звезду».