Экс-тренер «Динамо» рассказал, кто займёт второе место в РПЛ

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал журналистам о том, кто займёт вторую строчку в российском чемпионате в этом сезоне.

Силкин сказал Rusfootball.info, что московская команда, как кажется, уже просто доигрывает сезон, так как футболисты откровенно бросили бороться и играть. Экс-тренер «Динамо» считает, что вторую позицию по итогам этого сезона займут более мотивированные игроки «Сочи», а динамовцы опустятся на третью строчку.

Напомним, что подопечные Сандро Шварца крупно уступили «Крыльям Советов» со счётом 2:5. На данный момент московский клуб всё ещё занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.