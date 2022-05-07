«Спартак» выступил против расширения РПЛ

Представители московского «Спартака» выступили против возможного расширения российского элитного дивизиона в ближайшее время.

Глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил «Матч ТВ», что «красно-белые» уже не раз говорили о том, что не поддерживают возможное расширение российского чемпионата. Зеленов отметил, что спартаковцы ратуют за сохранение устоявшегося спортивного принципа.

Напомним, что со следующего сезона РПЛ может быть расширена до 18 команд. Напомним, что на данный момент в элитном российском дивизионе выступают 16 клубов. Лигу могут расширить, в том числе, из-за отстранения отечественных команд от еврокубков.