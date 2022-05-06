Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил главных тренеров футбольного и хоккейного ЦСКА – Алексея Березуцкого и Сергея Фёдорова соответственно.

- Поздравляю хоккейный ЦСКА с победой в Кубке Гагарина. Я с Сергеем Фёдоровым в своё время пересекался на базе. Мы тогда были зелёные, а они – ещё зеленее. Какая была тройка – Фёдоров, Могильный, Буре! Фёдорова поставили главным тренером ЦСКА без практики, но риск оправдался. Алексей Березуцкий тоже был большой спортсмен и тоже был без практики как тренер, но хоккейный ЦСКА добился успеха, в футбольный – нет. Вот и думайте вообще. Где-то работает, где-то не работает.

Это сравнение не то что в пользу Фёдорова или Березуцкого, а показатель того, что бывает по-разному. Может, пройдёт лет пять, и всё поменяется. Хотя по игре к Фёдорову, когда чемпионат начинался, вопросов была куча: ни игры, ни результатов, ничего. Так же в Петербурге в хоккейном СКА: Роман Ротенберг думал, что сейчас они всё выиграют под его руководством, но ничего не выиграли.