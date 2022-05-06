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Член комитета по спорту Госдумы Пайкин: Переход в другую конфедерацию пойдёт на пользу

06 Мая 2022 • 21:30 Комментировать

Член комитета по спорту Госдумы Борис Пайкин поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Такое решение, если оно будет принято, говорит о гибкости РФС и его желании вывести российский футбол из изоляции», – приводит слова Пайкина «Р-Спорт». Он отметил, что российским командам важно принимать участие в международных турнирах, чтобы футболисты и тренеры могли прогрессировать. По мнению Пайкина, переход в Азиатскую конфедерацию футбола является правильным решением. Ранее Израиль перешел из Азиатской конфедерации в УЕФА, Австралия покинула Океанию и перешла в Азию.

Ранее появилась информация, что РФС рассматривает вариант смены УЕФА на Азию.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Борис Пайкин
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