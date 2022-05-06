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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» и «Алания» проиграли в один день с одинаковым счётом 2:5 перед 1/2 финала Кубка России

06 Мая 2022 • 21:24 Комментировать

Сегодня, 6 мая, московское «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ уступило «Крыльям Советов» со счётом 2:5.

Ранее точно с таким счётом «Алания» из Владикавказа проиграла на выезде «Нефтехимику» в ФНЛ. После поражения московского клуба пресс-служба южан подшутила в социальных сетях: «Когда оба соперника ответственно готовятся к БЕТСИТИ Кубку России».

Напомним, 10 мая «Динамо» и «Алания» сыграют друг с другом в полуфинале Кубка России. В другом полуфинале «Спартак» примет «Енисей». Оба матча пройдут в Москве.    

Действующий обладатель трофея «Локомотив» выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв дома «Енисею» со счётом 0:4.


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07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
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