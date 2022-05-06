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Терёхин: «Не дай бог у «Динамо» будет катастрофа в этом году» эксклюзив

06 Мая 2022 • 20:31 Комментировать

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал итог матча «Крылья Советов» – «Динамо» (5:2).

- Самара – непростая команда, там и «Зенит» не выиграл, но 5:2, так разваливаться – это перебор, конечно. Чемпионом «Динамо» уже не станет, но за второе-то место надо побороться.

Какой-то спад в игре «Динамо» непонятный. У тренера надо спросить, почему так играют. Очень много молодых футболистов – может, кто-то что-то возомнил о себе, наслушался чего-то.

«Урал» выиграл по делу, ЦСКА по делу, теперь «Крылья». Три поражения подряд – это проблема, да ещё и девять мячей пропущенных. Весной «Динамо» натужно играет, но сначала хоть победы были, а сейчас вообще плохо.

Так можно и в Кубке неудачно выступить. Ещё две игры осталось в чемпионате, и не дай бог упустить второе-третье место – тогда вообще катастрофа будет для «Динамо» в этом году.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Чемпионат России Олег Терёхин РПЛ
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окончен Крылья Советов 5:2 Динамо Москва
07.05  14:00 Урал ... Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
07.05  16:30 Нижний Новгород ... Ахмат 3.55 3.25 2.22
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
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