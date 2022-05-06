Радимов рассказал, кто решит судьбу Дзюбы в «Зените»

Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне наставник второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов поделился мнением о будущем форварда Артёма Дзюбы.

В разговоре с «РИА Новости» специалист заявил, что судьбу 33-летнего футболиста решат три человека. Речь идет о генеральном директоре Александре Медведеве, главном тренере Сергее Семаке и самом Дзюбе.

Если стороны примут решение не продлевать сотрудничество, Артём может переехать в Европу. Заинтересованность в его услугах проявляют сербская «Црвена Звезда» и стамбульский «Фенербахче».

В этом сезоне на счету Дзюбы 13 забитых мячей в 36 матчах.

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