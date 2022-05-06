Агент Сафонов рассказал, почему Дзюба может покинуть «Зенит»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что нападающий Артём Дзюба может уйти из петербургского «Зенита» из-за недостатка игровой практики.

В интервью «Спорт-экспрессу» агент назвал 33-летнего форварда амбициозным парнем. Сафонов убежден, что Дзюба не заинтересован в том, чтобы полировать лавку в «Зените» и получать за это деньги.

По мнению агента, Артём может пожертвовать финансами ради игровой практики, которую ему готовы предоставить в сербской «Црвене Звезде».

Ранее белградский клуб подтвердил свой интерес к Дзюбе. Контракт нападающего с «Зенитом» истекает по окончании сезона.