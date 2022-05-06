Экс-президент «Спартака» отреагировал на новость о трансфере Дзюбы

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что думает относительно дальнейшей карьеры нападающего Артёма Дзюбы. У 33-летнего бомбардира грядущим летом истекает контракт с «сине-бело-голубыми». Различные СМИ сватают россиянина в сербскую «Црвену Звезду».

«Это все похоже на какую-то хрень. Куда можно продать Дзюбу? Никуда. Это все сказки Венского леса», - цитирует Червиченко «Спорт-экспресс».

Артём играет за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне нападающий отметился 13 голами и десятью ассистами в 36 матчах за петербургский коллектив.