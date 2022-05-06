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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера высказался о будущем Дзюбы

06 Мая 2022 • 14:36 Комментировать

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о будущем нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы. По сообщениям СМИ, у 33-летнего футболиста есть варианты продолжения карьеры за рубежом.

В интервью «Чемпионату» итальянский тренер назвал Дзюбу хорошим форвардом. По мнению Карреры, у Артёма есть все для того, чтобы добиться успеха в сербской «Црвене Звезде», заявившей об интересе к россиянину.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с лета 2015 года. Трудовой договор нападающего с «сине-бело-голубыми» истекает по окончании этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Массимо Каррера
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