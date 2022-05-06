Бышовец высказался об идее сокращения времени футбольного матча

Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился своим мнением касательно идеи ФИФА сократить время футбольных матчей. Проектом предусматривается уменьшение игрового времени с 90 до 60 минут.

В интервью Metaratings.ru эксперт заявил, что считает такую идею излишней. Бышовец убежден, что нет необходимости в уменьшении игрового времени до 60 минут.

Ранее своим мнением по этому поводу поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

ФИФА хочет урезать время футбольного матча - известны детали проекта