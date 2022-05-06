Колосков отреагировал на идею сокращения времени футбольного матча

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением насчет разговоров о сокращении времени футбольного матча. Об этом проекте рассказал бывший английский судья Марк Клаттенбург.
В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» Колосков назвал эту инновацию «полнейшим бредом». По его мнению, у такого проекта абсолютно отсутствуют плюсы.
«ФИФА занимается ерундой. Абсолютно непродуманный шаг», - сказал Колосков.
Ранее сообщалось, что проектом ФИФА предусматривается сокращение времени футбольного матча с 90 до 60 минут.