Колосков отреагировал на идею сокращения времени футбольного матча

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением насчет разговоров о сокращении времени футбольного матча. Об этом проекте рассказал бывший английский судья Марк Клаттенбург.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» Колосков назвал эту инновацию «полнейшим бредом». По его мнению, у такого проекта абсолютно отсутствуют плюсы.

«ФИФА занимается ерундой. Абсолютно непродуманный шаг», - сказал Колосков.

Ранее сообщалось, что проектом ФИФА предусматривается сокращение времени футбольного матча с 90 до 60 минут.