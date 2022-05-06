ФИФА хочет урезать время футбольного матча - известны детали проекта

В ФИФА (Международная федерация футбола) задумались о возможном сокращении игрового времени футбольного матча. Об этом в разговоре с британской прессой поведал экс-рефери Марк Клаттенбург.

Как сообщил бывший судья журналисту таблоида Daily Mail, суть нововведения состоит в том, чтобы сократить время поединка с 90 до 60 минут. Согласно задумке, в игру хотят внести так называемое «чистое время». Таймер будет останавливаться во время различных пауз: аутов, травм, празднований голов и т.д.

Ответственным за данный проект является легендарный итальянский судья Пьерлуиджи Коллина.