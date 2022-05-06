В главных слухах недели вы узнаете о том, как Лионель Месси выступил против Криштиану Роналду, почему «Барселона» отказалась покупать Эрлинга Холанна, и какое решение по своему будущему принял Килиан Мбаппе. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси выступил против Роналду

Слухи о том, что Лионель Месси и Криштиану Роналду могут оказаться в одной команде, в прессе появляются не впервые. После того, как «Манчестер Юнайтед» выключился из борьбы за билет в Лигу чемпионов, снова пошли разговоры о возможном уходе Роналду в другой клуб. Естественно, на горизонте замаячил «ПСЖ», пытающийся собирать в своих рядах лучших футболистов мира. Впрочем, вероятность такого трансфера оценивается как низкая. Поговаривают, что Лионель Месси выступил против переезда Криштиану Роналду в Париж и даже поставил боссам «ПСЖ» ультиматум. Аргентинец собирается уйти, если команду пополнит португалец.

Роналду может вернуться в «Реал»

Криштиану Роналду на неделе оказывался фигурантом и других слухов. Ещё бы, ведь форварду уже 37, и сезон без Лиги чемпионов для него является серьёзной проблемой. Появлялась информация о желании руководителей «Реала» вернуть звёздного португальца в свои ряды. Прямо сейчас в такой камбэк верится с трудом, но в футболе всё возможно.

На днях появлялись слухи и о том, что Криштиану Роналду может остаться в «Манчестер Юнайтед», но с условием. Новый тренер команды Эрик тен Хаг должен сделать его важной фигурой своего проекта. Ранее голландский специалист намекнул, что игроки, которые не будут выполнять требования, ему не нужны.

«Барселона» испугалась привычек Холанна

Эрлинг Холанн как-то давал понять, что в обозримом будущем хотел бы поиграть в чемпионате Испании. Пресса сватала норвежца в «Барселону», где Хави строит новый проект практически с нуля, но финансовые трудности мешали и мешают каталонцам провернуть такую сделку. Впрочем, на пути этого трансфера есть и другая преграда. По слухам, представителям «Барселоны» не нравится любовь Холанна к ночной жизни и вечеринкам.

Хачатурянц «тащит» «Крылья Советов»

В российском футболе прогремел очередной скандал. Глава РПЛ Ашот Хачатурянц остался недоволен работой арбитра Алексея Матюнина на недавнем матче между «Химками» и «Крыльями Советов». Рефери оказался не из робкого десятка и в ответ «наехал» на президента РПЛ. Матюнин предполагает, что Хачатурянц является одним из кураторов «Крыльев Советов». Опубликованное предположение арбитра спровоцировало слухи о том, что глава РПЛ «тащит» самарский клуб.

Мбаппе предал мечту ради денег

Менее двух месяцев остаётся до истечения срока действующего контракта Килиана Мбаппе с «ПСЖ». Форвард не раз говорил о желании примерить на себе футболку «Реала», и в какой-то момент казалось, что переезд Мбаппе в Мадрид является решённым вопросом. Впрочем, в последнее время в прессе то и дело появляются слухи о договорённости игрока с «ПСЖ» о новом трудовом договоре. Поговаривают, что ключевыми в этом договоре являются финансы. Мбаппе якобы решил ещё на пару лет остаться в Париже, чтобы как следует подзаработать. В среде фанатов ходят разговоры, что Килиан предал мечту ради денег. По крайней мере, на этом этапе.

Слухи собирал Александр Тихий.