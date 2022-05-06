Непомнящий сомневается, что Дзюба перейдёт в «Црвену Звезду»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий рассказал журналистам о том, что думает по поводу слухов о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Црвену Звезду».

Непомнящий сказал «РБ-Спорту», что было бы печально, если такой игрок всё же покинет российский чемпионат, ведь любому клубу из топ-5 Дзюба точно бы пригодился. Экс-тренер «Томи» отметил, что очень сомневается в том, что Артём в итоге перейдёт в сербский чемпионат, ведь в РПЛ форварду играть более комфортно, чем где-либо ещё.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 25 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять ассистов.