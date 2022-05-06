Ловчев: Дзюбе уже поздно уезжать в Европу

Бывший игрок «Спартака», а ныне известный эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу возможного перехода форварда Артёма Дзюбы из «Зенита» в сербскую «Црвену Звзеду».

Ловчев сказал «Спорт-Экспрессу», что уезжать в Европу для 33-летнего футболиста уже поздновато, так что никакого перехода в «Црвену Звезду» не будет. Эксперт отметил, что у Дзюбы в России и семья, и друзья, и вообще всё, так что вряд ли форвард вообще покинет «Зенит» этим летом.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Артём Дзюба летом может перебраться в сербскую «Црвену Звезду». В этом сезоне форвард в 25 матчах РПЛ забил 11 голов.