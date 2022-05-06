«Зенит» принял решение по Крицюку

Футбольный агент Висенте Форес Корнехо, представляющий интересы голкипера «Зенита» Станислава Крицюка, прояснил ситуацию касательно будущего своего клиента.

В разговоре с журналистом «РБ Спорт» агент заявил, что российский вратарь останется в петербургском клубе на следующий сезон. «Зенит» принял решение активировать опцию продления контракта.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги 31-летний вратарь принял участие в семи поединках, в которых пропустил девять мячей. Вместе с «сине-бело-голубыми» Станислав стал чемпионом России, отпраздновав досрочный успех за три тура до конца сезона.

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