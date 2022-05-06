Уткин назвал «Спартак» самым популярным клубом России

Известный комментатор Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался по поводу популярности московского «Спартака».

Уткин сказал, что именно «Спартак» является самым популярным клубом России, а не «Зенит», как это показывают некоторые опросы. Комментатор отметил, что если в предстоящем поединке между «Спартаком» и «Зенитом» победу одержит питерский клуб, то порадуются только в Санкт-Петербурге, а если выиграют «красно-белые», то гудеть будет не только Москва, но и большинство городов России.

Напомним, что «Спартак» и «Зенит» сыграют между собой 15 мая в рамках 29-го тура российского чемпионата.