Григорян: Дзюбе сейчас необходим новый вызов

Экс-наставник «СКА-Хабаровска» и «Анжи» Александр Григорян поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Григорян сказал «Матч ТВ», что Дзюбе, возможно, будет даже лучше уехать в «Црвену Звезду», так как Артёму сейчас необходим новый вызов. Специалист отметил, что не согласен с теми, кто говорит, что Дзюба возрастной футболист, который сдаёт, так как лучшие снайперы современности, а именно Левандовски и Роналду, уже заставили футбольную общественность пересмотреть такое понятие, как возрастной игрок.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что этим летом 33-летний Артём Дзюба может перебраться из «Зенита» в сербскую «Црвену Звезду».