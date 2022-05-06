Губерниев: Всё в руках Дзюбы, а мы знаем, что они у него крепкие

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу возможного ухода форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду».

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что Дзюбе должно быть попроще в сербском чемпионате, ведь там форварду не придётся вытеснять из основного состава Ивана Сергеева. Комментатор отметил, что Дзюба вполне может начать новую футбольную жизнь в Сербии, но всё в его руках, а мы все знаем, что руки у него очень крепкие.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 25 встреч, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью передачами.