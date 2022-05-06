Экс-тренер «Зенита» считает, что Дзюба может стать лидером атак «Црвены Звезды»

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного ухода Артёма Дзюбы в «Црвену Звезду».

Петржела сказал «Чемпионату», что ничего страшного для «Зенита» в уходе Дзюбы точно не будет, так как лучшие годы форварда уже давно позади. Тренер отметил, что Дзюба вполне может стать новым лидером атак «Црвены Звезды», где очень много быстрых и техничных футболистов.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что этим летом Артём Дзюба на правах свободного агента может перебраться из питерского «Зенита» в сербскую «Црвену Звезду».