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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-тренер «Зенита» считает, что Дзюба может стать лидером атак «Црвены Звезды»

06 Мая 2022 • 12:42 Комментировать

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного ухода Артёма Дзюбы в «Црвену Звезду».

Петржела сказал «Чемпионату», что ничего страшного для «Зенита» в уходе Дзюбы точно не будет, так как лучшие годы форварда уже давно позади. Тренер отметил, что Дзюба вполне может стать новым лидером атак «Црвены Звезды», где очень много быстрых и техничных футболистов.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что этим летом Артём Дзюба на правах свободного агента может перебраться из питерского «Зенита» в сербскую «Црвену Звезду».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Властимил Петржела Артём Дзюба
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