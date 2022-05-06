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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РФС проведёт внутреннюю проверку по поводу работы арбитра Матюнина

06 Мая 2022 • 12:17 Комментировать

Руководители РФС собираются провести внутреннюю проверку по поводу работы судьи Алексея Матюнина в этом сезоне.

По информации «Чемпионата», представители Российского футбольного союза собираются провести внутреннюю проверку по поводу работы арбитра Алексея Матюнина, который совершил несколько серьёзных ошибок в матче между «Химками» и «Крыльями Советов», а после этого не сумел пройти проверку на полиграфе. Судья Павел Шадыханов, работавший на этом матче на ВАР, успешно прошёл проверку на полиграфе.

Стоит отметить, что Матюнин на время проверки не будет получать назначения на ближайшие матчи российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Судейство Алексей Матюнин
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