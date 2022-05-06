Гинер нашёл усиление для ЦСКА в Европе

Скауты московского ЦСКА нашли усиление для команды в турецком чемпионате. Внимание «армейцев» привлек полузащитник стамбульского «Фенербахче» Хакан Яндас.

Согласно сведениям Fanatik, инициатором приглашения игрока является владелец ЦСКА Евгений Гинер, которому нравится игра Яндаса. Московский клуб уже вступил в переговоры с турецкой стороной касательно трансфера Хакана.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник поучаствовал в 30 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и девять результативных передач. Его контракт с «Фенером» рассчитан до лета 2024 года, а рыночная стоимость оценивается в 2,3 миллиона евро.